أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى أرمينيا اليوم الاثنين، حصول الحزب الجمهورى الحاكم الذى يتزعمه الرئيس سيرج ساركسيان على 49 % من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز 94 فى المائة من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد أمس.

واصدر ت اللجنة- حسبما نقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية- أن تحالف أحزاب المعارضة الذى يقوده رجل الأعمال جاجويك تساروكيان الذى يعد أحد أغنى رجال أرمينيا حصل على 28 فى المائة فقط من الأصوات.

وكان الناخبون فى أرمينيا قد توجهوا أمس الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التى تشهدها البلاد وتعد الأولى منذ عدلت الدولة السوفيتية السابقة دستورها لتوسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا مهما للديمقراطية فى هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التى يبلغ أعداد سكانها 2.9 مليون نسمة ولم تشهد أبدا أى انتاصدر للسلطة إلى المعارضة عبر عملية انتخابية.

المصدر : مصر ناين