تمكنت مباحث الأموال السنةة بالمنوفية، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير وبحوزته عملات أجنبية قبل الاتجار بها فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة الكشف الجنائى ” قسم مكافحة جرائم الأموال السنةة”، لقيام “م. ع” صاحب مكتب استيراد وتصدير- ومقيم دائرة مركز أشمون بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (131) من القانون رقم 88 لسنة 2003 والإضرار باقتصاد البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من محافظ البنك المركزى المصرى ونيابة الشئون المالية والتجارية، قامت مأمورية برئاسة المقدم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال السنةة، وتم ضبط المتحرى عنه بحوزته الآتى: 48000 جنيه مصرى، و1011 دولار أمريكى، و2515 ريال سعودى، و350000 دينار عراقى، و2 هاتف محمول.

كما تم ضبط “أ. ح” مهندس كهربائى ومقيم مركز أشمون حال قيامه بالتسنةل مع المتهم المضبوط، حيث ضبط بحوزته مبلغ 790 دولار أمريكى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وحيازة الأول للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج السوق المصرفية، والثانى بقصد بيعها للمتهم الأول، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12870 جنح مركز أشمون لسنة 2017، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين