شنت مديرية تأمين الأقصر حملة تأمينية موسعة، أشرف عليها اللواء عصام الحملى مدير التأمين، وقادها اللواء زكى مختار مدير مباحث الأقصر، للقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وضبط الخارجين عن القانون، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود تلك الحملة فى مجال ضبط الأسلحة اللهيب ية عن تمكن ضباط مباحث مركز واجبة القرنة من القبض على “م.ع.ف” 30 سنة صاحب محل باصدر ة، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن “بندقية خرطوش” أجنبية الصنع عيار 12، بمواجهتة بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح اللهيب ى بقصد الدفاع.

وفى مجال ضبط قضايا التموين تم ضبط 7 قضايا مختلفة، وفى مجال ضبط قضايا المرافق السنةة تم ضبط 47 قضية متصنف ة، وفى مجال ضبط قضايا الآداب تم فحص 12 شقة و6 فنادق شعبية، وفى مجال ضبط قضايا المرور تم ضبط 1468 مخالفة مرورية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 391 حكما قضائيا متصنف ا.

المصدر : مصر ناين