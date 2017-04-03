اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/4/3 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.12 ، يليه بنك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.12 ، بينما جاء بنك بنك مصر Banque Misr بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك بنك مصر Banque Misr حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|اخر تحديث
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|منذ 10 دقيقه/دقائق
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.10
|18.20
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.07
|18.17
|منذ 12 دقيقه/دقائق
|المصرف المتحد The United Bank
|18.10
|18.20
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.10
|18.20
|منذ 15 دقيقه/دقائق
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|18.10
|18.20
|منذ 7 دقيقه/دقائق
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.10
|18.20
|منذ 2 دقيقه/دقائق
|بنك HSBC
|18.10
|18.20
|منذ 15 دقيقه/دقائق
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.10
|18.20
|منذ 18 دقيقه/دقائق
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.10
|18.20
|منذ 10 دقيقه/دقائق
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.08
|18.18
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.10
|18.20
|منذ 17 دقيقه/دقائق
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.10
|18.20
|منذ 11 دقيقه/دقائق
|بنك المشرق Mashreq
|18.12
|18.22
|منذ 13 دقيقه/دقائق
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.12
|18.22
|منذ 3 دقيقه/دقائق
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.10
|18.20
|منذ 11 دقيقه/دقائق
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.10
|18.20
|منذ 16 دقيقه/دقائق
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.12
|18.22
|منذ 8 دقيقه/دقائق
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|18.00
|18.10
|منذ 11 دقيقه/دقائق
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|منذ 4 دقيقه/دقائق
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.10
|18.20
|منذ 14 دقيقه/دقائق
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.06
|18.17
|منذ 19 دقيقه/دقائق
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|منذ 7 دقيقه/دقائق
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|منذ 4 دقيقه/دقائق
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|منذ 3 دقيقه/دقائق
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|منذ 4 دقيقه/دقائق
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.22 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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