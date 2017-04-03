

تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .

وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.12 ، يليه بنك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.12 ، بينما جاء بنك بنك مصر Banque Misr بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك بنك مصر Banque Misr حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .



البنك شراء بيع اخر تحديث بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 منذ 10 دقيقه/دقائق التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.10 18.20 منذ 6 دقيقه/دقائق بنك الإسكندرية Alex Bank 18.07 18.17 منذ 12 دقيقه/دقائق المصرف المتحد The United Bank 18.10 18.20 منذ 6 دقيقه/دقائق كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.10 18.20 منذ 15 دقيقه/دقائق بنك قطر الوطني QNB AlAhli 18.10 18.20 منذ 7 دقيقه/دقائق البنك التجاري الدولي CIB 18.10 18.20 منذ 2 دقيقه/دقائق بنك HSBC 18.10 18.20 منذ 15 دقيقه/دقائق منذ 6 دقيقه/دقائق بنك مصر إيران للتنمية 18.10 18.20 منذ 18 دقيقه/دقائق الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.10 18.20 منذ 10 دقيقه/دقائق بنك البركة Al Baraka Bank 18.08 18.18 منذ 6 دقيقه/دقائق البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.10 18.20 منذ 17 دقيقه/دقائق بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.10 18.20 منذ 11 دقيقه/دقائق بنك المشرق Mashreq 18.12 18.22 منذ 13 دقيقه/دقائق مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.12 18.22 منذ 3 دقيقه/دقائق البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.10 18.20 منذ 11 دقيقه/دقائق البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.10 18.20 منذ 16 دقيقه/دقائق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.12 18.22 منذ 8 دقيقه/دقائق البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 18.00 18.10 منذ 11 دقيقه/دقائق البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.05 18.15 منذ 4 دقيقه/دقائق بنك الاستثمار العربي AIB 18.10 18.20 منذ 14 دقيقه/دقائق البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.06 18.17 منذ 19 دقيقه/دقائق البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 منذ 7 دقيقه/دقائق بنك القاهرة Banque Du Caire 17.95 18.05 منذ 4 دقيقه/دقائق بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 منذ 3 دقيقه/دقائق بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 منذ 4 دقيقه/دقائق





وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.22 .

هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .