تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الإثنين 2017/4/3 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك بنك مصر Banque Misr
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الإثنين_2017/4/3 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.12 يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB .. بينما يقدم بنك بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.18 وسعر الشراء 18.08 , بنك HSBC سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.22 وسعر الشراء 18.12 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 .
|البنك
|شراء
|بيع
|اخر تحديث
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|منذ 9 دقيقه/دقائق
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.10
|18.20
|منذ 12 دقيقه/دقائق
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.08
|18.18
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.10
|18.20
|منذ 11 دقيقه/دقائق
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.12
|18.22
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|المصرف المتحد The United Bank
|18.10
|18.20
|منذ 19 دقيقه/دقائق
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|منذ 13 دقيقه/دقائق
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.10
|18.20
|منذ 3 دقيقه/دقائق
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.10
|18.20
|منذ 5 دقيقه/دقائق
|بنك HSBC
|18.10
|18.20
|منذ 4 دقيقه/دقائق
|بنك المشرق Mashreq
|18.12
|18.22
|منذ 9 دقيقه/دقائق
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|منذ 2 دقيقه/دقائق
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|18.00
|18.10
|منذ 4 دقيقه/دقائق
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.10
|18.20
|منذ 18 دقيقه/دقائق
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.10
|18.20
|منذ 8 دقيقه/دقائق
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.10
|18.20
|منذ 7 دقيقه/دقائق
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.06
|18.17
|منذ 7 دقيقه/دقائق
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.07
|18.17
|منذ 7 دقيقه/دقائق
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.10
|18.20
|منذ 11 دقيقه/دقائق
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|منذ 6 دقيقه/دقائق
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|18.10
|18.20
|منذ 16 دقيقه/دقائق
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|منذ 19 دقيقه/دقائق
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.10
|18.20
|منذ 1 دقيقه/دقائق
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.10
|18.20
|منذ 16 دقيقه/دقائق
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.10
|18.20
|منذ 14 دقيقه/دقائق
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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