

يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء_2017/4/4 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .

يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.12 ، يليه بعد ذلك بنك بنك HSBC حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.11 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك بنك مصر Banque Misr اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك بنك مصر Banque Misr الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .



البنك شراء بيع اخر تحديث البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.10 18.20 منذ 5 دقيقه/دقائق المصرف المتحد The United Bank 18.05 18.15 منذ 13 دقيقه/دقائق بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 منذ 19 دقيقه/دقائق البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.05 18.15 منذ 11 دقيقه/دقائق مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.12 18.22 منذ 17 دقيقه/دقائق البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.10 18.20 منذ 4 دقيقه/دقائق كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.10 18.20 منذ 16 دقيقه/دقائق بنك HSBC 18.11 18.25 منذ 6 دقيقه/دقائق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.10 18.20 منذ 13 دقيقه/دقائق بنك البركة Al Baraka Bank 18.08 18.18 منذ 9 دقيقه/دقائق بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.98 18.08 منذ 1 دقيقه/دقائق البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 منذ 3 دقيقه/دقائق بنك المشرق Mashreq 18.10 18.20 منذ 17 دقيقه/دقائق التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.10 18.20 منذ 17 دقيقه/دقائق البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.98 18.08 منذ 18 دقيقه/دقائق البنك التجاري الدولي CIB 18.10 18.20 منذ 6 دقيقه/دقائق بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 منذ 2 دقيقه/دقائق بنك الإسكندرية Alex Bank 18.07 18.17 منذ 17 دقيقه/دقائق بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 منذ 1 دقيقه/دقائق بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 منذ 6 دقيقه/دقائق الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.10 18.20 منذ 8 دقيقه/دقائق البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.05 18.15 منذ 12 دقيقه/دقائق البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.06 18.17 منذ 10 دقيقه/دقائق بنك القاهرة Banque Du Caire 17.95 18.05 منذ 6 دقيقه/دقائق بنك الاستثمار العربي AIB 18.10 18.20 منذ 15 دقيقه/دقائق منذ 3 دقيقه/دقائق منذ 10 دقيقه/دقائق





قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/4 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الإثنين ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.06 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.18 وسعر الشراء 18.08 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.06 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.18 وسعر الشراء 18.08 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 في معظم البنوك .

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