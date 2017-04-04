تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/4 في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الاعلى شراءً وبنك مصر Banque Misr الاقل

تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء_2017/4/4 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.12 يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB .. بينما يقدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .

هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 , بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 .



البنك شراء بيع اخر تحديث بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.98 18.08 منذ 18 دقيقه/دقائق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.10 18.20 منذ 13 دقيقه/دقائق بنك HSBC 18.11 18.25 منذ 10 دقيقه/دقائق بنك الاستثمار العربي AIB 18.10 18.20 منذ 10 دقيقه/دقائق بنك المشرق Mashreq 18.10 18.20 منذ 3 دقيقه/دقائق منذ 3 دقيقه/دقائق التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.10 18.20 منذ 13 دقيقه/دقائق كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.10 18.20 منذ 15 دقيقه/دقائق بنك الإسكندرية Alex Bank 18.02 18.12 منذ 1 دقيقه/دقائق بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 منذ 4 دقيقه/دقائق بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 منذ 4 دقيقه/دقائق البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.05 18.15 منذ 13 دقيقه/دقائق بنك البركة Al Baraka Bank 18.00 18.10 منذ 14 دقيقه/دقائق بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 منذ 14 دقيقه/دقائق بنك القاهرة Banque Du Caire 17.95 18.05 منذ 16 دقيقه/دقائق مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.12 18.22 منذ 9 دقيقه/دقائق البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 منذ 14 دقيقه/دقائق البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.10 18.20 منذ 16 دقيقه/دقائق البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.98 18.08 منذ 14 دقيقه/دقائق البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.05 18.15 منذ 10 دقيقه/دقائق بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 منذ 17 دقيقه/دقائق البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.06 18.17 منذ 4 دقيقه/دقائق بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 منذ 9 دقيقه/دقائق الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.00 18.10 منذ 8 دقيقه/دقائق المصرف المتحد The United Bank 18.05 18.15 منذ 18 دقيقه/دقائق البنك التجاري الدولي CIB 18.10 18.20 منذ 5 دقيقه/دقائق البنك التجاري الدولي CIB 18.10 18.20 منذ 18 دقيقه/دقائق





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