تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/4 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.10 ، يليه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.10 ، بينما جاء بنك مصر Banque Misr بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك مصر Banque Misr حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.10
|18.20
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.02
|18.12
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.06
|18.17
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.10
|18.20
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.00
|18.10
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.10
|18.20
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.10
|18.20
|بنك المشرق Mashreq
|18.10
|18.20
|بنك HSBC
|18.06
|18.20
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.98
|18.08
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/4 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.20 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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