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سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء اعلي سعر شراء بقيمة 18.10 وذلك في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، يليه بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.10 ، بينما قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.20 ، بينما قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .

البنك شراء بيع بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.95 18.05 بنك المشرق Mashreq 18.05 18.15 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.01 18.11 بنك بلوم Bloom Bank 18.00 18.10 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.00 18.10 بنك البركة Al Baraka Bank 18.00 18.10 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.05 18.15 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.95 18.05 بنك الإسكندرية Alex Bank 17.95 18.05 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.00 18.10 البنك التجاري الدولي CIB 18.10 18.20 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.95 18.05 بنك الاستثمار العربي AIB 18.05 18.15 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك HSBC 18.05 18.20 بنك مصر إيران للتنمية 18.00 18.10 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.10 18.20 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.10 18.20 المصرف المتحد The United Bank 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.05 18.15

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/5 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء







وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .

وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الأربعاء قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .

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