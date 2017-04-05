سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/5 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء اعلي سعر شراء بقيمة 18.10 وذلك في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، يليه بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.10 ، بينما قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.20 ، بينما قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.01
|18.11
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.10
|18.20
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.95
|18.05
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.10
|18.20
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.10
|18.20
|المصرف المتحد The United Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/5 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الأربعاء قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
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