تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/5 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الأربعاء 2017/4/5 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 ، بينما يأتي بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.20 ، اما بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.00
|18.10
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.01
|18.11
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.10
|18.20
|المصرف المتحد The United Bank
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.10
|18.20
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.95
|18.05
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.00
|18.10
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/5 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
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