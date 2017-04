تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/5 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt

يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الأربعاء 2017/4/5 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .

حيث يقدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 ، بينما يأتي بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 .

ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .

اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.20 ، اما بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .

البنك شراء بيع بنك الاستثمار العربي AIB 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.00 18.10 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.95 18.05 بنك البركة Al Baraka Bank 18.00 18.10 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.01 18.11 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.10 18.20 المصرف المتحد The United Bank 18.00 18.10 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك الإسكندرية Alex Bank 17.95 18.05 بنك مصر إيران للتنمية 18.00 18.10 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 بنك المشرق Mashreq 18.05 18.15 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.05 18.15 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.05 18.15 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.10 18.20 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.00 18.10 بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.95 18.05 بنك HSBC 18.05 18.20 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.95 18.05 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 بنك بلوم Bloom Bank 18.00 18.10 بنك بلوم Bloom Bank 18.00 18.10

تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/5 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt







قدمنا لكم اليوم آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .

في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .

تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .