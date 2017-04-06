ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/6 في البنوك واعلي سعر في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل في بنك المصري لتنمية الصادرات EBE
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.10 ، يليه بنك الاستثمار العربي AIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.05 ، بينما جاء بنك المصري لتنمية الصادرات EBE بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك المصري لتنمية الصادرات EBE حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.97
|18.08
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.95
|18.05
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|المصرف المتحد The United Bank
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.99
|18.09
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.10
|18.20
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/6 في البنوك واعلي سعر في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل في بنك المصري لتنمية الصادرات EBE
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك المصري لتنمية الصادرات EBE اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.20 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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