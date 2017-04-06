تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/6 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك المصري لتنمية الصادرات EBE
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الخميس_2017/4/6 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.10 يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB .. بينما يقدم بنك المصري لتنمية الصادرات EBE اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك HSBC سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.99
|18.09
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.10
|18.20
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.00
|18.10
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.97
|18.08
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/6 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل يقدمه بنك المصري لتنمية الصادرات EBE
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