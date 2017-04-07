يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/4/7 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .

يقدم بنك كريدي أجريكول Crédit Agricole اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.02 ، يليه بعد ذلك بنك HSBC حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.02 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك المصري لتنمية الصادرات EBE اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك المصري لتنمية الصادرات EBE الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .

البنك شراء بيع البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.95 18.05 بنك المشرق Mashreq 18.00 18.10 بنك مصر إيران للتنمية 17.95 18.05 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 17.95 18.05 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 بنك بلوم Bloom Bank 17.95 18.05 بنك الإسكندرية Alex Bank 17.95 18.05 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.00 18.10 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 17.99 18.09 بنك الاستثمار العربي AIB 18.00 18.10 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 17.95 18.05 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.00 18.10 المصرف المتحد The United Bank 17.95 18.05 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.00 18.10 بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك البركة Al Baraka Bank 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.02 18.12 بنك HSBC 18.02 18.17 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.95 18.05 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.95 18.05 البنك التجاري الدولي CIB 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10

تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/7 في جميع البنوك والسق السوداء







قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/7 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الخميس ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.12 وسعر الشراء 18.02 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك HSBC سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.02 في معظم البنوك .

كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .