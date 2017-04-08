ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم السبت 2017/4/8 في البنوك واعلي سعر في بنك HSBC والاقل في بنك مصر Banque Misr
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم السبت 2017/4/8 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.06 ، بينما يأتي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك مصر Banque Misr ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك مصر Banque Misr ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك HSBC اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.21 ، اما بنك مصر Banque Misr فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.06
|18.21
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.99
|18.09
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.98
|18.08
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.99
|18.09
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.95
|18.05
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|17.95
|18.05
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.95
|18.05
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك المشرق Mashreq
|18.02
|18.12
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم السبت 2017/4/8 في البنوك واعلي سعر في بنك HSBC والاقل في بنك مصر Banque Misr
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