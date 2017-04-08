تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 2017/4/8 في بنك HSBC الاعلى شراءً وبنك مصر Banque Misr الاقل
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم السبت الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.06 ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.05 ، بينما جاء بنك مصر Banque Misr بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك مصر Banque Misr حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.00
|18.10
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|17.99
|18.09
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.99
|18.09
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|17.98
|18.08
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|المصرف المتحد The United Bank
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.06
|18.21
|بنك المشرق Mashreq
|18.02
|18.12
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 2017/4/8 في بنك HSBC الاعلى شراءً وبنك مصر Banque Misr الاقل
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.21 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم السبت في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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