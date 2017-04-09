تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/9 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد اعلي سعر شراء بقيمة 18.06 وذلك في بنك HSBC ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.03 ، بينما قدم بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.21 ، بينما قدم بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.06
|18.21
|بنك المشرق Mashreq
|18.02
|18.12
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.03
|18.13
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.95
|18.05
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.99
|18.09
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.01
|18.11
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.95
|18.05
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/9 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الأحد قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
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