تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/4/10 في جميع البنوك والسق السوداء
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.06 ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.03 ، بينما جاء بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.00
|18.10
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.99
|18.09
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.03
|18.13
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.00
|18.10
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.00
|18.10
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.95
|18.05
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.00
|18.10
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.01
|18.11
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك المشرق Mashreq
|18.02
|18.12
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.95
|18.05
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.95
|18.05
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.06
|18.21
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/4/10 في جميع البنوك والسق السوداء
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.21 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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