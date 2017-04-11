متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/11 اعلي سعر شراء في بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء_2017/4/11 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.10 يقدمه بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank .. بينما يقدم بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , بنك HSBC سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.05 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.12 وسعر الشراء 18.02 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.11 وسعر الشراء 18.01 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 17.99 , بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.10 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.95
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.04
|18.10
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.00
|18.10
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|17.99
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.95
|18.05
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.10
|18.20
|بنك المشرق Mashreq
|18.02
|18.12
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|17.95
|18.05
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.03
|18.13
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.01
|18.11
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/11 اعلي سعر شراء في بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنية المصري .. كما استعرضنا معكم أهم وآخر توقعات خبراء الاقتصاد واهم قرارات البنك المركزي المصري التي اصدرها مؤخراً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وحالة الترقب لاسعار العملات .
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