تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/11 في بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank الاعلى شراءً وبنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank الاقل

يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء_2017/4/11 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .

يقدم بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.10 ، يليه بعد ذلك بنك HSBC حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.05 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .

البنك شراء بيع بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.95 18.05 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 17.99 18.10 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 17.95 18.05 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.00 18.10 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك HSBC 18.05 18.20 البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.95 18.05 بنك القاهرة Banque Du Caire 17.95 18.05 بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.10 18.20 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 17.95 18.05 بنك البركة Al Baraka Bank 18.04 18.10 بنك الإسكندرية Alex Bank 17.95 18.05 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 بنك مصر إيران للتنمية 17.95 18.10 بنك المشرق Mashreq 18.02 18.12 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.01 18.11 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.00 18.10 بنك بلوم Bloom Bank 17.95 18.05 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.03 18.13 البنك التجاري الدولي CIB 18.00 18.10 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.95 18.05 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.95 18.05

تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/11 في بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank الاعلى شراءً وبنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank الاقل







قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/11 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الإثنين ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.13 وسعر الشراء 18.03 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.13 وسعر الشراء 18.03 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 17.95 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.11 وسعر الشراء 18.01 , البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك البركة Al Baraka Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.04 , بنك HSBC سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .

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