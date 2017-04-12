اسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/12 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الأربعاء 2017/4/12 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك القاهرة Banque Du Caire اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 ، بينما يأتي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك مصر Banque Misr ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك مصر Banque Misr ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك القاهرة Banque Du Caire اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.15 ، اما بنك مصر Banque Misr فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.00
|18.10
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.00
|18.10
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.04
|18.14
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.02
|18.12
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.00
|18.10
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.04
|18.14
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر إيران للتنمية
|17.95
|18.10
اسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/12 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
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