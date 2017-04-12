يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الأربعاء 2017/4/12 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .

حيث يقدم اليوم بنك القاهرة Banque Du Caire اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 ، بينما يأتي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 .

ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك مصر Banque Misr ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك مصر Banque Misr ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .

اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك القاهرة Banque Du Caire اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.15 ، اما بنك مصر Banque Misr فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .

البنك شراء بيع بنك بلوم Bloom Bank 18.00 18.10 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.95 18.05 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.05 18.15 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.05 18.15 المصرف المتحد The United Bank 18.05 18.15 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.00 18.10 البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.95 18.05 بنك البركة Al Baraka Bank 18.04 18.14 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.02 18.12 البنك التجاري الدولي CIB 18.00 18.10 بنك المشرق Mashreq 18.05 18.15 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 17.95 18.05 بنك HSBC 18.05 18.20 بنك الاستثمار العربي AIB 18.04 18.14 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.05 18.15 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.00 18.10 بنك مصر إيران للتنمية 17.95 18.10

اسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/12 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية







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