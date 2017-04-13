ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/13 في البنوك واعلي سعر في بنك القاهرة Banque Du Caire والاقل في بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الخميس 2017/4/13 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك القاهرة Banque Du Caire اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 ، بينما يأتي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.05 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك القاهرة Banque Du Caire اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.15 ، اما بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.04
|18.14
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.05
|18.15
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/13 في البنوك واعلي سعر في بنك القاهرة Banque Du Caire والاقل في بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
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