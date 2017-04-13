سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/13 بنك القاهرة Banque Du Caire الاعلى شرءا بينما البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt الاقل
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك القاهرة Banque Du Caire اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.05 ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.05 ، بينما جاء بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.04
|18.14
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/13 بنك القاهرة Banque Du Caire الاعلى شرءا بينما البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt الاقل
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك القاهرة Banque Du Caire اعلي سعر بيع بقيمة 18.15 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
التعليقات