سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/4/14 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الاعلى شرءا بينما البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt الاقل
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.07
|18.17
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/4/14 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الاعلى شرءا بينما البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt الاقل
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.17 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الجمعة في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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