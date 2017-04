تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .

وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .

البنك شراء بيع بنك مصر إيران للتنمية 18.00 18.15 بنك المشرق Mashreq 18.07 18.17 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 البنك التجاري الدولي CIB 18.05 18.15 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 18.05 18.15 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.07 18.17 بنك HSBC 18.05 18.20 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.07 18.17 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.05 18.15 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.05 18.15 بنك الاستثمار العربي AIB 18.05 18.15 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.05 18.15 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.05 18.15 المصرف المتحد The United Bank 18.05 18.15 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.03 18.14 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15

سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/4/14 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الاعلى شرءا بينما البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt الاقل







وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.17 .

هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الجمعة في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .