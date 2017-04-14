سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/14 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/4/14 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.07
|18.17
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/14 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/14 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الخميس ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك HSBC سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.03 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
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