تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/4/15 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم السبت_2017/4/15 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.07
|18.17
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/4/15 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم السبت 2017/4/15 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الجمعة ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.03 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
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