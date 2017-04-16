متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/16 اعلي سعر شراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الأحد_2017/4/16 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/16 اعلي سعر شراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/16 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس السبت ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.03 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
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