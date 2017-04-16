متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/16 اعلي سعر شراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB

يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الأحد_2017/4/16 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .

يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .

البنك شراء بيع بنك القاهرة Banque Du Caire 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC 17.95 18.05 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.03 18.14 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 المصرف المتحد The United Bank 18.05 18.15 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 بنك مصر إيران للتنمية 18.00 18.15 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.05 18.15 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.05 18.15 بنك الاستثمار العربي AIB 18.05 18.15 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.05 18.15 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.07 18.17 بنك HSBC 18.05 18.20 البنك التجاري الدولي CIB 18.05 18.15 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 بنك المشرق Mashreq 18.07 18.17 بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10 بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank 18.00 18.10

متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/16 اعلي سعر شراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB







قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/16 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس السبت ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.03 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .

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