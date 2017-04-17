تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/4/17 في جميع البنوك والسق السوداء
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بنك المشرق Mashreq الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك مصر Banque Misr بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك مصر Banque Misr حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/4/17 في جميع البنوك والسق السوداء
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus اعلي سعر بيع بقيمة 18.17 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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