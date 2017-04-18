ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/18 في البنوك واعلي سعر في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل في بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء_2017/4/18 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.07 يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB .. بينما يقدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك HSBC سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.07
|18.17
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/18 في البنوك واعلي سعر في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB والاقل في بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
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