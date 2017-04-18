سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/18 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB يقدم اعلي سعر شراء
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء_2017/4/18 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بعد ذلك بنك الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.07
|18.17
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.00
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/18 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB يقدم اعلي سعر شراء
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/18 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الإثنين ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.03 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الإسكندرية Alex Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
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