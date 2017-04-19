تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/19 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء اعلي سعر شراء بقيمة 18.07 وذلك في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، يليه بنك المشرق Mashreq حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.07 ، بينما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.17 ، بينما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/19 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الأربعاء قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
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