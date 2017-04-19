سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/19 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB يقدم اعلي سعر شراء
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء_2017/4/19 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.07 يقدمه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB .. بينما يقدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.13 وسعر الشراء 18.03 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
سعر الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/19 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB يقدم اعلي سعر شراء
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