متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/4/20 اعلي سعر شراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.07 ، يليه بنك المشرق Mashreq الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.06
|18.16
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الخميس 2017/4/20 اعلي سعر شراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك الأهلي المصري National Bank of Egypt اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.17 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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