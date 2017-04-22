تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 2017/4/22 في بنك الاستثمار العربي AIB الاعلى شراءً وبنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الاقل
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سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت اعلي سعر شراء بقيمة 18.08 وذلك في بنك الاستثمار العربي AIB ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.07 ، بينما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك الاستثمار العربي AIB اعلي سعر بيع بقيمة 18.18 ، بينما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.06
|18.16
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.08
|18.18
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
تابع الآن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 2017/4/22 في بنك الاستثمار العربي AIB الاعلى شراءً وبنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الاقل
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم السبت قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
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