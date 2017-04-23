سعر الدولار اليوم الأحد 2017/4/23 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك الاستثمار العربي AIB يقدم اعلي سعر شراء
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الأحد 2017/4/23 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك الاستثمار العربي AIB اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.08 ، بينما يأتي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.07 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك الاستثمار العربي AIB اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.18 ، اما بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.06
|18.16
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.08
|18.18
|بنك HSBC
|18.05
|18.20
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
سعر الدولار اليوم الأحد 2017/4/23 يواصل ارتفاع في البنوك والسوق السوداء وبنك الاستثمار العربي AIB يقدم اعلي سعر شراء
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع site name ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
التعليقات