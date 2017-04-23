تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/23 في جميع البنوك والسق السوداء
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الأحد_2017/4/23 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك الاستثمار العربي AIB اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بعد ذلك بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.06
|18.16
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.08
|18.18
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.05
|18.15
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/23 في جميع البنوك والسق السوداء
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2017/4/23 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس السبت ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك HSBC سعر البيع 18.20 وسعر الشراء 18.05 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
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