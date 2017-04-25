تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/25 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك HSBC والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء_2017/4/25 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك HSBC اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.10 ، يليه بعد ذلك بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.08 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.08
|18.17
|بنك HSBC
|18.10
|18.25
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
تحديث مباشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/25 امام الجنية اعلي سعر شراء يقدمه بنك HSBC والاقل يقدمه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/4/25 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الإثنين ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.04 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك المشرق Mashreq سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.14 وسعر الشراء 18.04 , البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
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