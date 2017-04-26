متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/26 اعلي سعر شراء في بنك HSBC
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الأربعاء 2017/4/26 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 ، بينما يأتي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.08 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك HSBC اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.25 ، اما بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.08
|18.17
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.10
|18.25
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/26 اعلي سعر شراء في بنك HSBC
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع site name ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
التعليقات