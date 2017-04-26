تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/26 في جميع البنوك والسق السوداء
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء اعلي سعر شراء بقيمة 18.10 وذلك في بنك HSBC ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.08 ، بينما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.25 ، بينما قدم بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.08
|18.17
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك HSBC
|18.10
|18.25
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.07
|18.17
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/4/26 في جميع البنوك والسق السوداء
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الأربعاء قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
وللمزيد من الاخبار الاقتصادية والقرارات وتوقعات الخبراء حول اسعار العملات خلال الفترة المقبلة، تابعونا يومياً .
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