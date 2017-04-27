سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/27 كريدي أجريكول Crédit Agricole الاعلى شرءا بينما البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الاقل
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الخميس 2017/4/27 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك كريدي أجريكول Crédit Agricole اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 ، بينما يأتي بنك HSBC في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك كريدي أجريكول Crédit Agricole اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.20 ، اما بنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC
|17.95
|18.05
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.10
|18.20
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|17.95
|18.05
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.10
|18.25
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
سعر الدولار اليوم الخميس 2017/4/27 كريدي أجريكول Crédit Agricole الاعلى شرءا بينما البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC الاقل
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