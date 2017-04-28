تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/28 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/4/28 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .
يقدم بنك كريدي أجريكول Crédit Agricole اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.10 ، يليه بعد ذلك بنك HSBC حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.10 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك قطر الوطني QNB AlAhli اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك قطر الوطني QNB AlAhli الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|18.10
|18.25
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.10
|18.20
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/28 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/28 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الخميس ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك HSBC سعر البيع 18.25 وسعر الشراء 18.10 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك HSBC سعر البيع 18.25 وسعر الشراء 18.10 , بنك HSBC سعر البيع 18.25 وسعر الشراء 18.10 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , المصرف المتحد The United Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك المصري لتنمية الصادرات EBE سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر إيران للتنمية سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .
كما يمكنكم متابعة اسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل يومي ومتابعة آخر التحديثات الخاصة باسعار جميع العملات في الاسواق الرسمية كذلك بشكل مستمر ودقيق، حيث نتابع معكم آخر التطورات الاقتصادية في السوق الرسمية والسوق الموازية لصرف العملة علي مدار اليوم من خلال موقع مصر ناين تابعونا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها اسعار العملات خلال الفترة الحالية .
التعليقات