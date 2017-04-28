متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/28 اعلي سعر شراء في بنك كريدي أجريكول Crédit Agricole
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الجمعة 2017/4/28 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك كريدي أجريكول Crédit Agricole اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 ، بينما يأتي بنك HSBC في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.10 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك قطر الوطني QNB AlAhli ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك قطر الوطني QNB AlAhli ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك كريدي أجريكول Crédit Agricole اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.20 ، اما بنك قطر الوطني QNB AlAhli فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.10
|18.20
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.10
|18.25
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.07
|18.17
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/4/28 اعلي سعر شراء في بنك كريدي أجريكول Crédit Agricole
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
تابع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك بشكل دقيق من خلال موقع site name ، تابع جدول تحديث اسعار العملات للبيع والشراء يومياً فور وجود أى تغيرات في الاسعار الرسمية بالبنوك .
التعليقات