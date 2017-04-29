تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/4/29 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
يسعدنا ان نقدم لكم اليوم السبت 2017/4/29 في هذا الموضوع من خلال موقع site name آخر تحديثات سعر الدولار اليوم ، تعرف علي اسعار صرف الدولار في البنوك بالبيع والشراء بشكل تلقائي مباشر لحظة بلحظة .
حيث يقدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 18.08 ، بينما يأتي بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank في المرتبة الثانية حيث يقدم سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 18.07 .
ويمكنكم الحصول علي أقل سعر لشراء الدولار من خلال بنك مصر Banque Misr ، حيث يقدم الدولار اليوم بأقل قيمة وهي 17.95 ، يليه بنك مصر Banque Misr ، يقدم سعر الدولار بقيمة 17.95 .
اما عن سعر بيع الدولار فيقدم بنك HSBC اعلي سعر لبيع الدولار الامريكي بقيمة 18.23 ، اما بنك مصر Banque Misr فيقدم اليوم اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 فقط .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.00
|18.10
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.00
|18.10
تحديث لحظي مباشر لاسعار صرف الدولار اليوم السبت 2017/4/29 في السوق السوداء والبنوك امام باقي العملات
قدمنا لكم اليوم من خلال موقع مصر ناين آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم ، ويمكنكم الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية لحظة بلحظة بشكل تلقائي في جميع البنوك الحكومية والخاصة مقابل الجنية المصري .
في ظل استقرار اسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية يمكنك متابعة اهم توقعات خبراء الاقتصاد في مصر حول اسعار صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل دقيق، خاصة قبل أيام قليلة من موسم شهر رمضان وارتفاع الاسعار .
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