سعر الدولار اليوم الأحد 2017/4/30 بنك HSBC الاعلى شرءا بينما بنك مصر Banque Misr الاقل
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الأحد الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بنك الأهلي المتحد Ahli United Bank الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك مصر Banque Misr بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك مصر Banque Misr حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.00
|18.10
|بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.00
|18.10
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
سعر الدولار اليوم الأحد 2017/4/30 بنك HSBC الاعلى شرءا بينما بنك مصر Banque Misr الاقل
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الأحد في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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