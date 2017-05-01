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سجل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين اعلي سعر شراء بقيمة 18.05 وذلك في بنك البركة Al Baraka Bank ، يليه بنك المركزي المصري Central Bank of Egypt حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.03 ، بينما قدم بنك القاهرة Banque Du Caire اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 18.00 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك البركة Al Baraka Bank اعلي سعر بيع بقيمة 18.15 ، بينما قدم بنك القاهرة Banque Du Caire اقل سعر بيع بقيمة 18.10 .

البنك شراء بيع بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 2017/5/1 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء







وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .

وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الإثنين قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .

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