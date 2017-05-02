سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/5/2 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك قطر الوطني QNB AlAhli بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك قطر الوطني QNB AlAhli حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.13
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 2017/5/2 امام العملات العربية والاجنبية في البنوك والسوق السوداء
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك قطر الوطني QNB AlAhli اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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