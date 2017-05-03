يمكنك الآن متابعة اسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنية المصري بشكل دقيق علي مدار اليوم من خلال تقاريرنا الاقتصادية اليومية عبر موقع مصر ناين .. حيث ننقل لكم آخر التحديثات لسعر صرف الدولار اليوم الأربعاء_2017/5/3 .. كما يمكنك متابعة اسعار الذهب بشكل دقيق خاصة أن الذهب من اكثر المعادن التي ترتبط وتتأثر بسعر صرف الدولار ارتفاعاً وانخفاضاً ، والآن سوف نستعرض معكم بشكل تفصيلي اسعار صرف الدولار اليوم في البنوك .

يقدم بنك HSBC اليوم اعلي سعر لشراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بعد ذلك بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حيث يقدم سعر الدولار بقيمة 18.07 وذلك بالنسبة لأسعار الشراء ، كما قدم بنك قطر الوطني QNB AlAhli اقل سعر شراء الدولار اليوم بقيمة 17.95 ، يليه بنك قطر الوطني QNB AlAhli الذي يقدم اليوم سعر صرف الدولار بقيمة 17.95 .

البنك شراء بيع بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.05 18.15 المصرف المتحد The United Bank 18.05 18.15 مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 18.07 18.17 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 بنك المشرق Mashreq 18.05 18.15 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18.07 18.17 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 بنك HSBC 18.08 18.23 البنك المصري لتنمية الصادرات EBE 18.05 18.15 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank 18.07 18.17 البنك التجاري الدولي CIB 18.05 18.15 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD 18.05 18.15 بنك الاستثمار العربي AIB 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.05 18.15 بنك قطر الوطني QNB AlAhli 17.95 18.05 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.03 18.14 البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt 17.95 18.05 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.05 18.15 كريدي أجريكول Crédit Agricole 18.05 18.15

اسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/3 امام الجنية المصري بشكل لحظي في البنوك والسوق الموازية







قدمنا لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع مصر ناين سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/3 مقابل الجنية المصري في جميع البنوك الحكومية والخاصة المصرية ،حيث شهدت اسعار صرف الدولار اليوم استقراراً نسبياً مقارنة باسعار امس الثلاثاء ، فتراوحت اسعار صرف الدولار بين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك HSBC سعر البيع 18.23 وسعر الشراء 18.08 , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك الأهلي اليوناني NBG Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB سعر البيع 18.17 وسعر الشراء 18.07 , كريدي أجريكول Crédit Agricole سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 في معظم البنوك .

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