متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/3 اعلي سعر شراء في بنك HSBC
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء اعلي سعر شراء بقيمة 18.08 وذلك في بنك HSBC ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.07 ، بينما قدم بنك قطر الوطني QNB AlAhli اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 ، بينما قدم بنك قطر الوطني QNB AlAhli اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|البنك التجاري الدولي CIB
|18.05
|18.15
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
متابعة مباشرة لحظة بلحظة لاسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 2017/5/3 اعلي سعر شراء في بنك HSBC
وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .
وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الأربعاء قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .
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