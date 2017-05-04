ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 2017/5/4 في البنوك واعلي سعر في بنك HSBC والاقل في بنك قطر الوطني QNB AlAhli
تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الخميس الآن من خلال نشرتنا الاقتصادية عبر موقع مصر ناين حيث ننقل لكم بشكل مستمر الاسعار الخاصة بالبيع والشراء لاسعار العملات مقابل الجنية المصري واخر التحديثات والتغيرات علي مدار اليوم في جميع البنوك الرسمية ، كما نتابع معكم لحظة بلحظة حركة السوق الموازية لصرف العملة .
وقد شهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية استقراراً نسبياً، حيث قدم اليوم بنك HSBC اعلي سعر شراء الدولار بقيمة 18.08 ، يليه بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB الذي قدم الدولار بسعر أقل وهو 18.07 ، بينما جاء بنك قطر الوطني QNB AlAhli بأقل سعر شراء اليوم ووصل إلي 17.95 يليه بنك قطر الوطني QNB AlAhli حيث يقدم الدولار اليوم بقيمة 17.95 .
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|البنك المصري لتنمية الصادرات EBE
|18.05
|18.15
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|بنك الإسكندرية Alex Bank
|18.00
|18.10
|البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt
|17.95
|18.05
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|بنك قطر الوطني QNB AlAhli
|17.95
|18.05
|بنك الاستثمار العربي AIB
|18.05
|18.15
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.03
|18.14
|المصرف المتحد The United Bank
|18.05
|18.15
|بنك المشرق Mashreq
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank
|18.07
|18.17
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك HSBC
|18.08
|18.23
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18.07
|18.17
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD
|18.05
|18.15
|كريدي أجريكول Crédit Agricole
|18.05
|18.15
|مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
|18.07
|18.17
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.05
|18.15
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 2017/5/4 في البنوك واعلي سعر في بنك HSBC والاقل في بنك قطر الوطني QNB AlAhli
وفي الختام يمكنكم الآن متابعة اسعار صرف جميع العملات العربية والاجنبية في مصر بشكل لحظي من خلال المتابعة التي نقدمها لكم يومياً لاسعار العملات من خلال موقع مصر ناين .. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الامريكي قد شهد فترة طويلة من الاستقرار والثبات في البنوك المصرية استمرت لأسبوعين متواصلين، حيث قدم بنك قطر الوطني QNB AlAhli اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 بينما يقدم بنك HSBC اعلي سعر بيع بقيمة 18.23 .
هذا ويمكنكم ايضاً متابعة اسعار الذهب يومياً عبر موقع مصر ناين .. حيث سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس في اسواق الصاغة والمحلات التجارية قيمة 629 ، مسجلة بذلك تراجع نسبي مقارنة بأسعار امس .
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