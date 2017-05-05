ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/5/5 في البنوك واعلي سعر في بنك مصر إيران للتنمية والاقل في بنك مصر Banque Misr
تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/5/5 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.05 يقدمه بنك مصر إيران للتنمية .. بينما يقدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .
هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند سعر البيع وسعر الشراء , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , سعر البيع وسعر الشراء , سعر البيع وسعر الشراء , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , سعر البيع وسعر الشراء , سعر البيع وسعر الشراء , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , سعر البيع وسعر الشراء , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 .
|البنك
|شراء
|بيع
|الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus
|18.05
|18.15
|بنك بلوم Bloom Bank
|18.05
|18.15
|التعمير والإسكان Housing & Development Bank
|18.05
|18.15
|بنك القاهرة Banque Du Caire
|18.00
|18.10
|البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt
|18.04
|18.14
|بنك مصر إيران للتنمية
|18.05
|18.15
|البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB
|18.00
|18.10
|بنك مصر Banque Misr
|17.95
|18.05
|بنك البركة Al Baraka Bank
|18.05
|18.15
|البنك الأهلي اليوناني NBG Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
|البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
|18.00
|18.10
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/5/5 في البنوك واعلي سعر في بنك مصر إيران للتنمية والاقل في بنك مصر Banque Misr
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