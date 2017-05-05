تعرف علي سعر صرف الدولار اليوم الجمعة_2017/5/5 في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والسوق الموازية لصرف العملة مقابل الجنية المصري اليوم .. حيث سجل سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم اعلي سعر للشراء بقيمة 18.05 يقدمه بنك مصر إيران للتنمية .. بينما يقدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع الدولار بقيمة 18.05 ، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من قبل البنوك الحكومية والبنك المركزي المصري باسعار صرف العملات اليوم .

هذا وقد شهدت السوق الموازية اليوم حالة من الهدوء والاستقرار نتيجة لعدم وجود اختلافات كبيرة في اسعار العملات في البنوك والسوق الموازية، حيث تراوحت اسعار صرف الدولار في البنوك اليوم عند سعر البيع وسعر الشراء , بنك بلوم Bloom Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , سعر البيع وسعر الشراء , سعر البيع وسعر الشراء , بنك القاهرة Banque Du Caire سعر البيع 18.10 وسعر الشراء 18.00 , سعر البيع وسعر الشراء , سعر البيع وسعر الشراء , بنك مصر Banque Misr سعر البيع 18.05 وسعر الشراء 17.95 , سعر البيع وسعر الشراء , التعمير والإسكان Housing & Development Bank سعر البيع 18.15 وسعر الشراء 18.05 .

البنك شراء بيع الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.05 18.15 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.04 18.14 بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10 البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank 18.00 18.10

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الجمعة 2017/5/5 في البنوك واعلي سعر في بنك مصر إيران للتنمية والاقل في بنك مصر Banque Misr





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