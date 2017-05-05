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سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة اعلي سعر شراء بقيمة 18.05 وذلك في بنك مصر إيران للتنمية ، يليه بنك البركة Al Baraka Bank حيث قدم سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 18.05 ، بينما قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر لشراء الدولار بقيمة 17.95 .. وبالنسبة لاسعار بيع الدولار مقابل الجنية المصري، فقد قدم بنك مصر إيران للتنمية اعلي سعر بيع بقيمة 18.15 ، بينما قدم بنك مصر Banque Misr اقل سعر بيع بقيمة 18.05 .

البنك شراء بيع الأهلي الكويتي – بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait – Piraeus 18.05 18.15 البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt 18.04 18.14 بنك بلوم Bloom Bank 18.05 18.15 بنك مصر إيران للتنمية 18.05 18.15 البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB 18.00 18.10 بنك القاهرة Banque Du Caire 18.00 18.10 البنك الأهلي اليوناني NBG Bank 18.00 18.10 بنك مصر Banque Misr 17.95 18.05 بنك البركة Al Baraka Bank 18.05 18.15 التعمير والإسكان Housing & Development Bank 18.05 18.15 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10 بنك الإسكندرية Alex Bank 18.00 18.10

تعرف علي اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 2017/5/5 في جميع البنوك والسق السوداء







وكشف خبراء الاقتصاد في تقارير لهم اليوم أن الدولار قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المستمرة خلال الشهر الماضي، في ظل الاحداث السياسية التي يكون لها تأثير كبير ومباشر علي اسواق المال العالمية والسوق السوداء .

وقد صرح متعاملون في الصاغة وصناعة المعادن أن اسعار الذهب اليوم الجمعة قد وصلت إلي 629 ، ويمكنكم متابعة اسعار صرف العملات واسعار المعادن والحديد والاسمنت وكافة السلع والمنتجات في مصر بشكل يومي متجدد من خلال متابعتنا الاقتصادية التي نقدمها لكم يومياً عبر موقع مصر ناين .

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